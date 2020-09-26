中秋節連假補班日，國內匯市獨開市交易，僅少數實質交投需求進場，成交量大減，且國際美元走高效應，新台幣區間較前一個交易日略低，尾盤央行進場作價調節後，收在29.276元兌1美元，微貶0.1分，台北外匯經紀公司成交量僅0.66億美元。

新台幣同時收周線，本周累計貶值1.24角或0.42％，已連續二周走低。外匯交易員指出，全球匯市休周末假期，台股也沒開市，只有台灣匯市自己玩，一如往常沒什麼量，大概就是「在營休假」的意思，沒什麼單子來掛，只有少數的進出口商在買賣，匯市一如預期的平淡，尾盤還是老大（央行）說了算，回到29.2元價位。

外匯交易員認為，近來美元偏強，台股震盪回檔，且外資續匯出，但由於月底加季底效應，出口商拋匯量能較大，提供新台幣支撐，買賣雙方拉鋸，下周中秋節連假前，僅有三個交易日，國際上若無重大新消息，預料新台幣將不脫目前的區間整理格局。

(工商 )