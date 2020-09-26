黃明志從YouTube起家，近日推出新歌〈你是我的青春〉，黃明志說：「這次和億萬金曲〈小幸運〉的創作人JerryC共同合作，與Jerry第一次碰面是在會議上，雙方自我介紹才知道JerryC是SONY音樂總監。」黃明志希望透過勵志歌曲〈你是我的青春〉，跟歌迷分享做音樂就不要想太多，好玩就玩 ，「而且現在做音樂的門檻不會很高，以前還需要花很多錢去買樂器、器材内件等等，現在的器材和内件很容易就買到或者找到，所以現在的年輕人想玩音樂，想把自己的想法表達，都可以以音樂作品完整呈現出來後再上傳給大家聽，這是現在網絡時代很容易完成的一件事情，不要怕大膽的玩，好的作品肯定會被大家看到」。

憶起當年在台灣念書，暑假回了馬來西亞，「拿著一部很爛很爛的DV CAM，那時候叫V8，當時請了在台灣念烘焙課程的朋友協助拍攝MV，對方完全沒有拍攝經驗，就在馬來西亞亂拍，拍攝玩之後就上傳去Youtube，完成了人生第一部作品，這也是當時候我認為一首最不可能在主流上發表的歌曲，因爲歌詞裏摻雜很多粗口，一些亂七八糟的歌詞做成一首歌曲之後拍成MV上載去Youtube。但這個影片也因此爆紅，讓自己當時候有了一些自信繼續做影片的動力。」這部影片就是讓他一炮而紅的《麻坡的華語》。

黃明志感嘆，以前還需要花很多錢去買樂器、器材等，現在這些東西很容易就買到或找到，「自己的青春存在著狂妄自大、不怕死、總往直前、玩世不恭」。雖然這些都是感覺不太好的元素，但就因為這些元素讓黃明志更勇敢去闖，才會製造出一些不一樣的東西，「反而太循規蹈矩的東西沒什麼特色」。

黃明志與《小幸運》創作者JerryC合作。（亞洲通文創提供）

(中時 )