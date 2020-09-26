遭到誤會已經很不好受，而且還是這種方式！命理專家周映君在節目分享超扯案例，一名婦人偷藏3千美金私房錢，某日想到去翻找，發現竟短少了一些，懷疑是家人偷的，於是讓全家人到神明廳擲筊，媳婦湊巧擲了3聖杯，被咬定就是小偷，遭到霸凌，直到1年多後真相大白，婆婆反嚐到慘痛苦果。

周映君在《新聞挖挖哇》節目中分享一則「擲筊烏龍」，表示有名婦人藏了3千美金在衣櫃，某天急需用錢，欲找出使用時，發現只剩10幾張大鈔，推測如果是遭小偷，應該整筆錢被偷走，不會只少了部分，因此認定是內賊。

之後這名婦人去找老師卜卦，老師說錢確實是被拿走，但還在家裡，更讓婦人確定是家人偷竊，於是召集了全家，在神明廳說明原委，要大家一一擲筊，讓神明抓賊，擲出3聖杯就是兇手，而唯有媳婦擲了3聖杯，即便她喊冤，但家人都不信她。

之後1年多，媳婦飽受婆婆霸凌，家人也對她酸言酸語，她無奈回娘家借了錢，咬牙當作「還給」婆婆，但婆婆仍認定她是小偷，對她沒好臉色，家人關係急凍，直到1年多後婆婆整理家裡，移動衣櫥時消失的那幾張美金掉出來，才終於信了媳婦是清白的，而把錢懷給了媳婦，但一家人關係已破裂，最終媳婦跟兒子搬出去住，婆婆得不償失。

(中時新聞網)