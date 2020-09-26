火腿隊對上歐力士，台灣打者王柏融並沒有在先發名單中，不過9局上半火腿落後的情況下上場代打，並於一壘有人情況敲安，也帶動火腿攻勢，此局攻下3分將比數追平，兩隊4比4進入延長賽。王柏融建功並跑回本季第6分，下半局沒有繼續守備，在9月打擊手感加溫之下，目前打擊率1成97已經是本季新高。

火腿此戰推出有原航平先發，主投6局僅被敲6安，不過被敲出2發全壘打，失3分。火腿則是一路落後，直到9局上半才吹起反攻號角。

9上一壘有人情況下，王柏融上場代打，第一球是148公里紅中直球，積極出棒敲出右半邊安打，接著火腿靠保送擠成滿壘，代打的清宮幸太郎扮演功臣，敲出左外野方向清壘二壘打，包括王柏融在內的3名跑者全數回來得分，比數追平成4比4。

9局下半歐力士也有滿壘機會，不過若月健矢遭到三振出局，兩隊以4比4進入延長賽。

王柏融今年從季初開始就打不出好表現，打擊率一直在1成左右徘徊，多次先發也沒有貢獻，教練團僅將他擺在板凳隨時待命，不過王柏融進入9月後手感終於回溫，8月底打擊率僅1成36，不過9月至今已敲出7安，比6、7、8月相加起來還多，單月打擊率上看3成18，目前打擊率升上1成97，是今年新高，有機會突破2成。

(中時 )