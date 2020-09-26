台中角頭「要命小方」的兒子常偉政，因涉入詐騙集團內部黑吃黑及債務等問題，2017年1月間遭綽號「豹子」的涂皓鈞、集團成員蔡佳宏等人擄走，常男遭痛毆並被拘禁在南屯區一間汽車旅館，14小時後被警方救出；台中地院偵查終結，依私行拘禁罪判蔡、涂各2年6月徒刑。可上訴。

判決指出，綽號「小白」的常男（24歲）與蔡男同為詐騙集團成員，常男在2015年間、特別安插自己人在蔡男旗下工作，之後就與他安插的車手裡應外合，藉由黑吃黑方式獲取蔡男詐騙得手的款項、前後共450多萬元，引發蔡男不滿。

此外，涂男於2015年間經營賭場，也與常男有50多萬元的賭債糾紛，涂男認為常男不願處理債務、且經常行蹤不明，對常男心生嫌隙；巧的是，2017年1月28日晚間，涂男透過通訊軟體LINE、從一名陳姓男子處得知常男的行蹤，便主動找上蔡男，又撂來周姓、賴姓等多人準備找常男解決金錢問題。

包括涂、蔡等共7人分乘三輛車，駕車到五權西路附近的加油站，以前後車包抄方式意圖押走常男，期間，蔡男還一度手持金屬材質的槍枝比著常男、其餘人則強將人拉出車外，因常男不斷反抗，雙方發生肢體拉扯，常男最後仍被帶走。

為躲避追查，一群人駕車帶著常男繞市區、甚至跑到太平區一江橋附近，並向常男家屬要求給付500萬元，之後又換乘計程車，常男最後被帶到距離事發加油站不到10分鐘路程的汽車旅館內拘禁。

在常男被拘禁的10多個小時內，蔡男出門購買本票、意圖逼迫常男簽下，而常男見看守的人變少，趁機聯繫家人、告知可能位置，順利被警方救出，檢警之後陸續逮獲相關涉案人。

法官審理後認為，蔡、涂兩人與被害人有金錢或債務糾紛，卻不願循正途解決，反而夥同其他人以強押、毆打方式剝奪被害人行動自由，對治安危害重大，依私行拘禁罪判處蔡、涂兩人各2年6月刑期；周姓同夥依涉案程度被判2年刑期，他另也因非法寄藏槍枝，被判3年4月刑期、併科罰金6萬元，共應執行4年6月。

此外，包括賴姓、何姓、謝姓同夥，法官審酌他們涉案情況，各依共同犯私行拘禁罪判3人1年6月刑期；另李姓計程車運將明知常男被控制行動，仍為了500元車資、協助搭載蔡男等人，也被依幫助犯私行拘禁罪判4月刑期、可易科罰金；另涉嫌洩露常男行蹤的陳姓男子因不知情、獲判無罪。

(中時 )