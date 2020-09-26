台中市東區復興東1街的1處工地，26日下午2時傳出74歲工人遭鋼柱壓傷意外，台中市消防局獲報，派遣信義及大誠分隊、消防車4輛、救護車1輛、人員17人，前往救援，該處工地為三井不動產集團工地，最後出動挖土機順利將受傷工人救出，傷者右腳骨折，所幸無大礙，送中國醫藥大學附設醫院治療。

據了解，三井不動產集團在台中市東區投資興建Mitsui Shopping Park LaLaport，今年6月24日舉行動土儀式，預定於2022年下半年開幕，規劃約270家店舖，打造成複合式購物商城。

中區職安中心主任萬榮富說，工安人員至現場調查，初步了解疑似有工人掀開遮蓋土堆的帆布時，固定帆布的H型鋼柱突然倒下，瞬間壓住下方的工人，工人來不及逃開，腳部遭壓傷，將進一步查明是否有人為疏失，若屬實將對包商依職業安全衛生法處6萬元罰鍰。

台中市消防局指出，當時現場為1名工人遭H型鋼柱壓住，工人腳部遭壓傷、意識清楚，請求加派大誠分隊支援，加派大誠分隊3車10多人前往支援。現場回報有怪手準備將H鋼柱吊起，救出傷者。

(中時 )