新闢3條公車路線，28日起開通營運，今天縣長徐榛蔚與各界慶祝。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市區新闢3條公車路線28日開通，台北首都總經理李建文（左至右）、台北首都董事長李博文、縣長徐榛蔚、統聯總經理朱玉書等人歡迎搭公車遊花蓮。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

蘇花改通車，大量人車入市區，縣府邀客運業者，推動市區公共運輸路線，新闢「306花蓮火車站—慈濟科技大學」、「307慈濟科技大學—東大門夜市」及「308飯店接駁線」3條市區客運路線，遊客一下火車就可選擇公車前往東大門夜市、市區個精華點或各大飯店，為在地民眾及外地遊客帶來便利，9月28日起將3線一起通車營運。

首都客運、臺北客運及統聯客運3家客運今上午舉行通車典禮，花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮現在好「近」，因應蘇花改通車，縣府整合花蓮站前公共運輸，向交通部公路總局爭取7000萬興建花蓮先期轉運站，規劃有13個月台，9家客運業者進駐，明年完工。

另外，爭取花東基金，到2022年將陸續設置縣內台9及台11線智慧站牌共400座，今年底計畫完成第一期預計共13座智慧站牌及5座候車亭。

不畏疫情影響，首都客運、臺北客運及統聯客運繼續進駐花蓮市區客運路線的交通市場，新闢3條市區公車路線，可行經美崙地區各大飯店往返東大門夜市、花蓮火車站，或是市區學校，貫穿市區精華地區兼顧在地及外地需求，票價皆為全票25元、半票12元。

此外，縣府表示，遊客搭乘北花國道抵達花蓮後，只要在6小時內轉乘市區客運，享一段票或基本里程免費，等於免費直達飯店。針對今年中秋、雙十連假，除了國道客運北花線來回票400元優惠，推動9月30日至10月11日搭乘北花客運，可免費喝咖啡吃麻糬，憑客運票根在花蓮租車享折扣優惠。

徐榛蔚同時建議公路總局，在蘇花改可開闢公車專用道，讓公車能班班準點，做好交通分流，提升遊客使用的意願。公路總局長許鉦漳回應，蘇花改通車後車流量高居不下，為減少車多可能造成的塞車，公總已在評估，在連假時有一條大客車優先道路，讓更多人利用大眾交通工具到花蓮觀光。

(中時 )