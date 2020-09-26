行政院人事總處今（26）日表示，考量政府財政狀況、消費者物價指數、國民所得、經濟成長率及民間薪資水準等資料，提「軍公教員工待遇審議委員會」討論後，因各級政府財政收支呈現差短，復受疫情影響，業移用歲計賸餘及舉借債務方式籌編特別預算用於防疫、紓困及振興經濟，政府財政壓力更顯沈重，且消費者物價指數自107年度公部門調薪以來，尚無大幅成長，建議不予調整，並簽奉行政院核定。

軍公教員工待遇審議委員會7月27日開會討論110年度軍公教調薪案。據了解，會中主要是考量二大因素，一是受新冠疫情衝擊，主計總處雖預估全年經濟仍可成長1.67％，但幅度已下修，經濟面表現並不好；二是明年度稅課收入負成長2％、歲入負成長3％，財政部估計，今年稅收嚴重短缺逾1,500億元，財政狀況也不好，軍公教沒有調薪空間。

官員分析，國際疫情仍嚴峻，各大預測機構均紛下修今年經濟成長，明年度經濟成長仍有很多不明朗，加上今年全年物價穩定，確實沒有調薪空間。

2000年以來，軍公教總計調薪四次，分別為2001、2005、2011、2018年，調薪幅度都是3％，預算在200億元上下。

(工商 )