印度是全球最大機車市場，美國重機旗艦品牌哈雷(Harley-Davidson)2009年高調宣布進軍，但由於品牌定位與售價問題，10年只賣出2.5萬部，在印度市占率幾乎可以忽略不計，儘管在當地建立組裝廠迴避關稅仍入不敷出，本周宣布退出印度。過去美國總統川普(Donald Trump)曾多次替哈雷「圍事」，還自豪一通電話就讓印度降關稅，現在都變白工。

2019年哈雷從第1季就出現獲利衰退，其實川普也推了一把，由於美國市場對機車需求衰退，特別年輕族群根本不感興趣，哈雷逐步布局海外並側重中小型排氣量的車款，但川普貿易戰又使哈雷在內眾多美企成為各國報復標的。例如美國對歐盟鋁、鋼產品加關稅，歐盟對哈雷關稅就從6%升至31%。

川普經常誇哈雷是家偉大的美國公司，曾向國會說打擊哈雷就等於打擊美國，加稅對美國不公平，他會報復，或至少要為哈雷等美企向其他國家爭取公平的貿易。去年6月，他受訪時得意說：「我打電話給莫迪(Narendra Modi，印度總理)，告訴他對哈雷100%關稅是無法接受的。只要1通電話，他就把關稅降了50%。我可以告訴你們，我還會打電話，因為我想要的是沒有關稅。」

印度擁有13.5億人口，機車年產量、銷量均超過2000萬部，據統計，目前印度80%機動車輛是機車，也有專業機構預估到2026年機車年產量可破5000萬部，但哈雷並沒有分到好處。今年3月哈雷更換執行長，現任的澤滋(Jochen Zeitz)提出應該要撤離獲利無望的市場，把現有約百國海外市場規模縮減到50國左右，而哈雷在今年第2季也出現10年來首度虧損。

(中時新聞網)