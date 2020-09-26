哈雷機車(Harley-Davidson)目前傳出正與印度機車大廠英雄摩托(Hero Moto)進行協商，讓該美國重型機車得以繼續在印度銷售。

哈雷機車方於本周四宣布，停止在印度的機車製造和銷售，並關閉印度工廠，放棄在印度經營十年餘的機車市場。

最新據業界知情人士透露，哈雷目前正與英雄摩托進行深度談判，透過獨家經銷的安排，讓英雄摩托可以以進口方式，讓哈雷繼續在印度銷售。英雄將成為總經銷商，雙方將會是夥伴關係和策略聯盟。

英雄摩托將成為哈雷代工製造商，在哈雷300~600cc引擎的至少一款重機中進行印度當地的製造生產。

英雄摩托為印度最大機車業者，於上一財年生產了640萬輛速克達和機車。哈雷在同期間則生產了4500輛機車，主要在位於新德里的工廠進口零件和進行組裝。

蝦雷在印度退出直接製造，標示著外國業者的另一次撤退，以及印度總理莫迪(Modi)的一次失敗，莫迪過去一再呼籲歡迎外國企業加速本地製造。而福特汽車和通用街再今年削減印度營運。

英雄者要經營200cc以下機車市場，與哈雷合作將促進其中高階機車引擎市場。哈雷在印度的33家經銷商可能列入英雄的管理。

(時報資訊)