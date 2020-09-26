新潤(6186)關係企業新潤建設機構及鉅陞建設一起投資興建總銷60億元的莫內花園今日舉行動土典禮，新潤建設機構董事長黃文辰表示，台商回流資金推升，預期房地產到明年底表現都將不錯，此次推出的莫內花園購屋客以置產、首購、首換客居多，許多來自北市、新板、中永和的購屋客，總戶數為367戶，從8月28日正式公開後，目前已銷售約3成，住宅每坪開價約52-58萬元，每坪成交均價約在48萬元。

對於新莊北側知識產業園區房市，黃文辰說，繼新莊副都心、頭前重劃區後，新莊知識產業園區因有機捷、環狀線A3優勢，加上新北市政府日前宣布增設轉運站，看好新莊知識產業園區未來發展潛力。莫內花園是知識產業園區首發住宅大案，對未來銷售成績樂觀以待。

莫內花園住宅每戶總價約落在1200萬-2000萬元左右，基地面積約1646坪，公設比34.5%，樓層規劃地上15樓及地下4層，採鋼筋混凝土RC建築結構，規劃總戶數為367戶，其中住宅約346戶，規劃坪數18-39坪，房型以2-3房為主，每坪開價約52-58萬元，成交均價約落在48萬元左右。店面規劃17戶，坪數60-160坪，每坪開價約85萬元；此外也規劃4戶事務所。至於汽車車位規劃376個，地下第四層的車為開價從210萬元起。

(時報資訊)