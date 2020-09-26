中秋連假即將到來，交通部預估出遊車潮直逼大年初一，為防止端午連假國道塞爆的情況再度上演，高速公路局積極備戰，從內部挑出7名成員組成播報小組，假期間每天推出3場路況預報，高公局今也向氣象局取經，由知名氣象主播伍婉華傳授播報技巧，將第一手路況傳遞給用路人。

高公局的播報團隊挑出4男3女，每位成員均由國立大學交通相關科系與研究所畢業，近年陸續通過高考加入高公局，深具交通專業知識。高公局交管組科長蔡明哲表示，路況播報員將會從9月30日下午4時至10月4日，每日上午7時、10時與下午4時，在臉書粉絲團「高速小飛力」直播，說明國道最新路況，並且提供行車建議與呼籲。

交通部長林佳龍說，高公局播報小組是參考氣象局，遇到颱風時會每日定時提供最新動態，為了提供用路人正確且即時的路況資訊，高公局精挑細選出7名成員，平均年齡在30歲左右，這次是嘗試性推出，之後連假也能繼續服務民眾。

不過，交通部近期向民眾大力宣傳使用「1968」App掌握路況，但觀看路況直播卻得到臉書粉絲團內搜索，對用路人略有不便。蔡明哲指出，讓1968 App直接觀賞直播是努力的方向，至於之後播報時段是否會再增加，他分析上午7時與10時的播報是最重要的2場，對用路人來說資訊應已足夠。

(中時 )