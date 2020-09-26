行政院長蘇貞昌日前宣布全台國中小學，2年內要班班有冷氣，台北市長柯文哲26日訪永建國小，先大讚綠建築設施，還忍不住酸說「南部學校班班裝冷氣，卻常出現跳電、沒錢繳電費」的狀況。對此，台南市長黃偉哲感到遺憾，表示這是天龍國想法，南北失衡已經很嚴重，無須再落井下石。

柯文哲26日表示，其實裝冷氣是最後手段，綠建築才是真的，要買溫度不是買冷氣。他表示，自己日前走訪南部縣市，有些學校因為一個命令統統買冷氣，但冷氣一開就跳電，甚至還有更慘的小班沒錢繳電費，「冷氣應是最後手段，綠建築才是優先。」

對此，黃偉哲指出，這根本是「天龍國想法」，而且是「何不食肉糜？」他坦言，北部資源得天獨厚，南北失衡已經相當嚴重，中央也已盡全力想辦法彌補差距，無須再落井下石，呼籲北部縣市首長「要有同理心。」

黃偉哲也補充，為了邁入非核家園，綠能發電是勢在必行，但興建綠建築只是一種選擇，實在無須比較，「為綠能發電努力，其實不分南北。」

(中時 )