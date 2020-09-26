美豬開放成為立法院本會期重要戰場，行政院副院長沈榮津今天中午邀民進黨團總召柯建銘等黨團幹部及立院各召委召開「行政立法協調會報」，商討日後議事攻防。

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，會議邀請黨團七長、相關委員會召委，及經濟部王美花次長、教育部潘文忠部長、衛服部陳時中部長、外交部吳釗燮部長、農委會陳吉仲主委等相關官員列席討論。

鄭運鵬指出，會議主要針對本週立法院已經確認召委、星期五院會也已交付相關議程事項，接下來委員會開始進行後的狀況，行政院與黨團交換意見，並整理目前美豬美牛議題相關進度，及各委員已經成案的狀況，提供參考。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，今天會議主要針對美豬審查程序討論，在會期開始前按慣例要做議題模擬攻防，各部會間要先有意見統合，畢竟此議題涉及多個委員會與部會。

莊瑞雄強調，這次行政命令主張備查，過程就是「開大門走大路」。部會首長在面對立委質詢時，也要把握與社會對話機會，包括台灣要與國際接軌 、美豬爭議的科學依據、國際標準等溝通過程。

(中時 )