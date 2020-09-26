藍海集團涉嫌自105年9月起利用網際網路、文宣、在台北、高雄等地舉辦說明會、組團至泰國曼谷市現地考察或僱用業務員銷售等方式，推廣「泰國曼谷湄南灣景酒店會所（HVR）投資專案」招攬不特定民眾投資，但給付投資人1年利息後，就無力再行支付。經檢方初步清查發現，至少80餘位民眾受害，違法吸金總額高達6億餘元，主嫌劉姓董事長遭羈押禁見，另外4名犯嫌獲交保，其餘被告則均請回。

(中時 )