涉非法吸金6億 藍海集團董事長羈押禁見 16:462020/09/26 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 藍海集團劉姓董事長涉非法吸金6億，遭羈押禁見。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 藍海集團涉嫌自105年9月起利用網際網路、文宣、在台北、高雄等地舉辦說明會、組團至泰國曼谷市現地考察或僱用業務員銷售等方式，推廣「泰國曼谷湄南灣景酒店會所（HVR）投資專案」招攬不特定民眾投資，但給付投資人1年利息後，就無力再行支付。經檢方初步清查發現，至少80餘位民眾受害，違法吸金總額高達6億餘元，主嫌劉姓董事長遭羈押禁見，另外4名犯嫌獲交保，其餘被告則均請回。 (中時 ) #羈押禁見 #董事長 #集團 #羈押 #泰國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳財務危機 恒大系股債雙殺 04:102020/09/26 全球財經 水保局台中分局爆集體喝花酒 祕書遭羈押另5人交保 09:262020/09/26 社會 家登Q4營收回溫 明年樂觀 04:102020/09/26 證券．權證 蘇震清等3立委不服羈押提抗告 高院分案 13:532020/09/26 社會 碩辣椒攻日傳捷報 股價狂飆 04:102020/09/26 證券．權證 婚外情爆出水保局台中分局「集體喝花酒」 檢調搜索 楊姓祕書停職 09:022020/09/26 社會 東莞基地傳火警 華為：與實驗室無關 04:102020/09/26 全球財經 牛樟芝騙局詐3億 聲押3嫌失敗 04:102020/09/26 社會新聞 獨家回應／離婚反被包翠英控訴小三 男友泰籍前妻隔海僅求見親兒一面 12:072020/09/26 娛樂 停飛18個月 歐盟年底可能批准波音737 MAX復飛 06:102020/09/26 國際 社會熱門新聞 清大博士生前收入曝光 校內師生震驚：不可能找不到工作 - 社會 清大化工博士求職不順 台積電面試前選擇走絕路 - 社會 長腿白皙妹子後座「大方喬奶」 網笑：沒穿奶罩震偏了 - 社會 清大博士輕生悲歌 網掀「土、洋博士差異」引共鳴 - 社會 砂石車高技術20秒通過「簍空便橋」 網驚：神技走奈何橋 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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