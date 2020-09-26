第55屆電視金鐘獎今(26日)將在國父紀念館舉行，今年典禮有3大亮點，第一主持人採3階段形式，第一階段由白家綺、Gino、曾莞婷、陳冠霖主持，其次是盧廣仲與Lulu，兩人還會有7分鐘歌舞秀，最後是曾國城與炎亞綸。今年因有多位藝人殞落，包括劉真、羅霈穎、小鬼等藝人，想必懷念已故藝人橋段會勾起不少眼淚，而在入圍名單方面也是百家爭鳴，讓人拭目以待。

2019年台劇大爆發，讓金鐘入圍名單競爭超級激烈，《罪夢者》、《誰是被害者》、《俗女養成記》各風光入圍8項大獎，呼聲極高的《想見你》則是入圍6項緊追在後，哪部戲劇能夠脫穎而出，成為今晚最後大贏家，成為今晚大亮點，同樣競爭激烈的金鐘視后寶座，究竟會由天心、柯佳嬿再度封后？還是3度入圍的楊謹華能夠首摘后座？

游安順成金鐘雙冠王，勇奪迷你劇集視帝、男配角獎。（圖／邱子軒攝）

琇琴以《俗女養成記》獲迷你劇女配角獎。（圖／邱子軒攝）

李沐以《誰是被害者》勇奪戲劇節目最具潛力新人獎。（圖／邱子軒攝）

游安順、琇琴得獎後開心合影。（圖／廖映翔攝）

此外張孝全以《罪夢者》、《誰是被害者》兩部入圍「男主角獎」，是否有望成為雙料王？又或者是由呼聲極高的許光漢脫穎而出？此外創造超高收視率的《俗女養成記》，在「迷你劇集女主角獎」中，「大小嘉玲」謝盈萱和13歲童星吳以涵將同時競爭迷你劇視后寶座，究竟最後獎落誰家，都將在今晚一一揭曉。

【第55屆電視金鐘獎得獎名單如下：】

電視電影獎：新創電影短片 大吉

迷你劇集獎：俗女養成記

迷你劇集／電視電影 導演獎：林志儒／客家電視電影院—大桔大利 闔家平安

迷你劇集／電視電影 編劇獎：靳家驊／新創電影短片 大吉

戲劇類節目剪輯獎：林政宏／俗女養成記

戲劇類節目攝影獎：周宜賢、楊豐銘、孫紀明／罪夢者

美術設計獎：梁碩麟、施筱柔／罪夢者

燈光獎：謝松銘／罪夢者

聲音設計獎：高偉晏、鄭元凱、許家維、黃鎮洋、湯湘竹／罪夢者

迷你劇集／電視電影 女主角獎：吳奕蓉／客家電視電影院—大桔大利 闔家平安

迷你劇集／電視電影 男主角獎：游安順／新創電影短片 大吉

戲劇節目最具潛力新人獎：李沐／誰是被害者

迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎：白小櫻／住戶公約第一條

兒童少年節目主持人獎：Buya【陳宇】、Pagnoyod【鍾家駿】／kakudan 時光機

兒童少年節目獎：出發騎幻島

動畫節目獎：FOOD 超人第二季

迷你劇集／電視電影 女配角獎：琇琴 【于子育】／俗女養成記

迷你劇集／電視電影 男配角獎：游安順／公視人生劇展盲人阿清

(中時新聞網)