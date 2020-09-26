現場也對認養的保安林進行命名票選，最後定名「北門雙春保安林」。（莊曜聰攝）

愛護濱海生態環境，林務局嘉義林區管理處26日與南市府觀光旅遊局、雙春遊憩區、雙春國小在北門區雙春濱海遊憩區舉辦淨灘活動，當地124公頃的海岸保安林由居民及遊客票選，定名為「北門雙春保安林」，並由遊憩區營運單位愛莊園認養1年，雙方正式簽約。

淨灘活動中，包括雙春國小師生、台南市生態旅遊發協會、國家森林志工等約120人頂著烈日走入保安林，清理出大量垃圾及海洋廢棄物，恢復海岸線宜人的景色，另外日前也邀請北門區公所、雙春周邊社區、協會、耆老等，提出「永春」、「海汕州」、「雙春」、「北門雙春」4個名稱，由淨灘民眾票選出「北門雙春」，正式命名。

林務局嘉義林區管理處26日與南市府觀光旅遊局、雙春遊憩區、雙春國小在北門區雙春濱海遊憩區舉辦淨灘活動。（莊曜聰攝）

這片124公頃的保安林編號第2018號，林務局副局長廖一光表示，只有編號的保安林讓人有冷冰冰的感覺，近年推動命名活動，由在地居民取名，更為親切好記，嘉義林管處處長張岱說，南市目前有24處、1.5萬公頃，除北門雙春保安林外，還有漁光保安林也命名完成。

觀旅局局長郭貞慧表示，保安林有了正式名稱後，更能激發民眾的生態保護意識，希望打響「北門雙春」保安林名號，吸引遊客前來，帶動在地觀光發展。

雙春遊憩區占地140公頃，擁有台南市最大的紅樹林保護區，由南市府觀旅局委外經營，由愛莊園負責營運，主打紅樹林綠色隧道、水漾森林、溼地生態、星光帳篷露營區等，是台南濱海地區的重要景點，遊憩區總經理黃冠力出身七股，雖然經營初期就虧損上千萬元，但能保護這片漂亮海岸，未來能持續投資到損益打平就很開心。

(中時 )