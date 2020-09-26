南投學研討會，26日在文化局登場。（廖志晃攝）

2020《南投學》研討會，以「美哉南投」為主題；台灣藝術大學退休教授蔡友，感歎台灣藝術大道（中潭公路）和九九峰藝術村，經過多年努力，迄今猶如失落的憧憬，希望政府協助促成，讓藝術風華在南投扎根、萌芽且茁壯。

南投學研討會26日登場，文化局長林榮森表示，南投縣位於台灣心臟地帶，族群多元，孕育豐富文化與藝術內涵，更是全國藝術家密度最高的縣市，形成具有地域特色的多元美術及工藝美學，還有演奏、舞蹈及合唱等表演藝術，都值得探索和傳承。

今年邀請全國視覺藝術及表演藝術領域專家，透過演講、發表論文與座談等方式，希望能夠促進藝術交流與對話，型塑南投人的在地認同感。

第一場「在地創造的藝術脈動」，由中州科技大學前副校長鍾起岱主持，發表的論文包括蔡春足《藝術帶動地方創生的網路治理─以南投縣工藝文化為例》、梁志忠《南投陶的歷史及文物藝術賞析》、洪皓倫《澆紙法手造紙藝術創作的在地美學》。

第二場「南投在地好聲音」，由國立中興大學藝術中心主任陳欽忠主持，論文則有程立民《清境農場擺夷舞的傳承與出發》、鄭人豪《邵族杵音的表演情境》、沈琮勝《信義鄉布農族卡社群藝術文化傳承》。

(中時 )