總統川普和對手拜登將舉行首場辯論會，下周美國股市可能面臨更多的波動。

目前微幅領先的拜登如果在周二的辯論表現強勢，可能會推進全球貿易和再生能源的相關股票，如果川普在辯論取得勝利，石化燃料和國防相關公司將得利。

標普500在過去幾周從高點紀錄跌落約10%，主因為投資人擔憂新冠而來的延後經濟復甦，以及11月3日大選的不確定性，還有延後宣布獲勝者的可能性。

如果有一方在辯論勝出，辯論可能成為單一個股的博弈。例如對蘋果來說，在拜登勝選下的生活可能比在川普之下還要單純。儘管更廣泛的市場對辯論嗤之不理，但單一個股或其他資產可能會因辯論結果產生波動。

2016年川普和希拉瑞的辯論，據密西根大學的研究，該辯論引發墨西哥披索漲2%，黃金、石油和國債出現波動。

許多人視拜登為更可能加稅，而視川普偏愛鬆綁管制以及受股票市場喜愛。另一方面，川普獲勝可能會加深美中緊張關係。

(時報資訊)