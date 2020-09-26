櫃買中心指出，臺灣有許多具有充沛創新能量的女性創業家，櫃買中心對女性創業家之扶植不遺餘力，並了解到創業過程中亟需要資金及資源來發揮創意及擴大發展，為促進更多女創菁英的交流成長，櫃買中心今年特與經濟部中小企業處及中山管理教育基金會合作舉辦一系列的「女性創業沙龍」及「菁雁圓舞曲-菁英群聚」活動，聚集了多位女創菁英分享經驗，並鼓勵女性創業者利用創櫃板資源厚植公司實力。

根據經濟部中小企業白皮書最新資料顯示，台灣女性企業家家數占比達36％；而萬事達卡最新公布的「女性創業指數」（Mastercard Index of Women Entrepreneurs），台灣女性創業指數排名全球第6位，更居亞洲市場之冠，顯示台灣為女性創業家營造了更友善的創業環境。

「女性創業沙龍」活動以零售、長照、餐飲旅宿、傳產等面向，邀請專家一同分析台灣近年產業發展趨勢及分享創業成功經驗；而「菁雁圓舞曲-菁英群聚」活動，更聚焦在數位轉型新趨勢及探索女力新商機，邀請專家分享有關台灣企業數位轉型趨勢及如何提升女創競爭力。

各場次活動並由櫃買中心陳麗清經理，介紹創櫃板機制及眾多好處，包含籌資成本低、免費輔導建立制度、舉辦業務及投資媒合會提昇業務及知名度並吸引更多人才，可為企業提昇自身競爭力以迎接新商機。

活動並邀請身為創櫃公司同時亦為飛雁菁英之卡訊電子公司吳珮蓉董事長、及鐵碳企業公司林良莉執行董事，分享各自的創業經營心法以及創櫃板如何成為創業之路的助力；透過本活動促進女創菁英們的交流，與會之創業女性無不收穫滿滿，再創企業競爭力。

(工商 )