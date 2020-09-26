衛福部「全國物質使用調查」發現，國人非醫療使用安眠藥的情況有趨勢，對比2014、2018兩次調查結果，醫療使用的盛行率未增加，但非醫療使用的盛行率卻增加了1倍以上，主要的增加對象是女性以及45至64歲已婚者。

台大精神與遺傳流行病學研究室特聘教授陳為堅表示，過去研究顯示，國內安眠藥處方量有增加趨勢，1997年有3％，2004年增至7.3％，但在2009年之後就沒有相關的研究。

若查看衛福部進行的「全國物質使用調查」，2014年安眠藥任何使用的盛行率是5.46％，2018年則是5.2％，沒有太大的差異，但若對比非醫療使用的盛行率，2014年是0.71％，2018年卻增至1.91％，增加了1倍以上。

值得注意的是，非醫療使用盛行率的主要增加對象是45至64歲的女性、已婚的人，而用藥的動機多為解決失眠問題及舒壓。自殺防治學會理事長李明濱表示，40幾歲的年齡層也是精神疾病好發年齡，常見憂鬱症、自殺的狀況，許多人獲得安眠藥的管道都是透過親友、同儕，但卻並非每個失眠的人都需要安眠藥。

自殺防治學會學會每年7月針對15歲的民眾進行電話調查，了解過去1周是否因為失眠而困擾，2006年有近3成的民眾有此困擾，此後都維持在2成5、2成6左右，去年則是2成3，換算成人數約有460萬人。失眠不見的是失眠症引起，可能是由於、焦慮，也可能是急性壓力，雖然不見得要吃藥，但因為台灣購買安眠藥太方便、健保德政允許連續3個月的慢性處方籤，造成民眾的不當使用。

李明濱表示，不當使用安眠藥會造成許多間接成本，民眾只要用藥超過3個月，就會越來越習慣，越吃越多，有些老人家用藥後反應變慢，容易摔倒，也有人騎車騎到一半就出車禍，導致民眾不是死於失眠，而是失眠帶來的副作用。他提醒民眾，出現失眠的狀況，可藉由運動、放鬆來改善，應尋求醫師的專業意見對症下藥。

(中時 )