台灣特技團將於27日明天晚上在頭份市尚順夜市演出。（參山國家風景區管理處提供／謝明俊苗栗傳真

台灣特技團將於27日明天晚上在頭份市尚順夜市演出。（參山國家風景區管理處提供／謝明俊苗栗傳真

為推動小鎮觀光，交通部觀光局去年邀請國內知名特技團在小鎮演出，深獲好評，今年擴大規模辦理「2020小鎮遊戲趣2.0」，並將於27日晚上7點，特別邀請臺灣特技團和紙風車藝術卡車，在頭份市「尚順夜市」盛大開演，讓到旅客看見小鎮更多不同的風貌。

台灣特技團成軍於一九九○年，是台灣唯一官方成立的專業雜技表演團隊，團員們均為接受八年以上嚴格訓練。20餘年來，從不間斷地「從傳統發現創新」，讓中國流傳千百年悠久歷史的民俗技藝，與西方現代劇場擦出屬於東方、屬於傳統、屬於歷史、也屬於當代的藝術能量，將日益式微的傳統特技雜耍，打造成最台灣、最世界也最迷人的「東方前衛」美學。

特技團將「百戲」深入淺出的演繹，除了可以見到表演者深厚的功夫底蘊與高超技巧外，還保存雜技的傳統原型。《炫光‧無限》LED光炫的流星，舞耍出滿天的燦爛；旗陣飛舞氣勢磅礡《千變萬化》的雙人川劇變臉；一人同時轉12個碗《手忙腳亂》能成功嗎；雙刀雙火圈，一躍穿過《飛渡難關》；多把椅子《直上青雲》在25呎高挑戰各種高難度倒立技巧，保證讓你看得過癮。

觀光局這次安排特技團精彩演出，同時結合紙風車設計的藝術卡車。且看路上行走的車子在觀眾驚呼聲中瞬間轉變成舞台，觀眾一邊看著酷炫舞台開啟動作，同時欣賞雜技藝術表演，這場開台秀絶妙精彩不容錯過，您一定要準時來卡位唷！

觀光局希望透過「台灣特技團」在頭份的演出，吸引其它地方的鄉親朋友來到頭份，體驗這個有濃厚客家文化民情的城市，像是古蹟寺─義民廟，奉祀三山國王的大化宮。頭份市的客家小吃也頗具特色，像是近年來新規劃的中央路美食街，還有在尖山大橋、中港溪出海口，常可看到一排排疊放在竹架上的米粉，更有「東方美人」的椪風茶、蜂蜜、文旦柚與高接梨等都是頭份市的特色農產品。

(中時 )