前台大醫院感染科醫師林氏璧昨(25)日就在臉書專頁發文指出，台灣和國外相較之下「是平行世界」，也點出台灣和國外的無感有所差異。(圖擷取自臉書專頁日本自助旅遊中毒者)

台灣對於新冠肺炎防疫有成，但疫情仍在全球燃燒。對此，前台大醫院感染科醫師林氏璧昨(25)日就在臉書專頁發文指出，「最近很多人和我說，大家都對疫情無感了。」更說和國外相較之下「台灣是平行世界」，也點出台灣和國外的無感有所差異。

根據資料顯示，截至今(26)日，新冠肺炎確診人數近3千3百萬，死亡人數高達98.8萬。而林氏璧昨日則在臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」上表示，「美國維持每日4萬人確診，而西班牙、法國重回前十。」並說道，最近身邊的人常告訴他，「大家好像對疫情無感了。」

對此，林氏璧同意這樣的觀察，接著解釋，「在平行世界的台灣，和國外不太一樣。」國外的無感是「把新冠當比較嚴重的流感看」，而台灣的無感則是「以為新冠永遠不會進來」，把擋在外面這件事視為理所當然。他更強調這兩種無感「差很多」。

對於這樣的情形，林氏璧也開始整理全球疫情狀況，美國疫情有比較緩和的趨勢，但所謂的緩和，「是從7月的每日破6萬人確診，掉到現在大概每日4萬人上下。」還是超過4月第一波感染時的每日3萬人。而歐洲開始面臨第二波，期中最嚴重的是西班牙還有法國，都到了每日新增1萬例上下。是否會隨著秋天到來疫情開始升溫，值得關注。最後，他也提醒民眾，別把抗疫有成視為理所當然。

#新冠疫情更新： 美國維持每日四萬確診... 由日本自助旅遊中毒者發佈於 2020年9月24日 星期四

(中時新聞網)