中信兄弟賽前出現多達8名選手的球員異動，除了洋投羅傑斯之外，蘇緯達、陳子豪、鄭佳彥都下二軍，升上米蘭達今日掛帥先發，還有岳政華、李吳永勤都是生涯首度上一軍，另有棄投從打的杜家明。岳政華的哥哥岳東華目前也在一軍，兩人有望達成「兄弟連線」。

兄弟近期陷入戰績低潮，苦吞3連敗，今日不僅推出洋投米蘭達先發，也做出大幅度的球員異動，陳子豪打擊陷入低潮，繼9月18日單場5支5後，近21打數僅有4安另有9次三振，打擊率1成90；蘇緯達狀況也不佳，8、9月份安打數都驟減，大多從替補出發。

兄弟因此從二軍拉上新人，岳政華是兄弟去年第一指名選手，今年二軍72場出賽，敲出76支安打，另有8轟、46分打點，打擊率3成25，在二軍排名第5，有機會完成「兄弟連線」；杜家明棄投從打之後，今年曾站上一軍，成績不錯，不過僅出賽8場就回二軍，近期在二軍手感火燙。

投手李吳永勤在二軍出賽26場，29.2局中被敲33支安打、失22分，另有22次三振，自責分率5.76，近期二軍表現不錯，在二軍5年後終於有機會站上一軍舞台。

(中時 )