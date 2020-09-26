大陸解放軍軍機近期頻頻跨越台海中線，各式反潛偵查機、軍艦也都不定期出現在台海周邊，大陸外交部更喊出「不存在海峽中線」，對於兩岸開戰前「中美」到底會有什麼樣舉動應變，前國防部長楊念祖受訪時表示，美國若認為真的要打了，定會先撤離在台灣的10萬美國公民。

美國華府智庫「哈德遜研究所」海權中心主任克羅普希(Seth Cropsey)分析，美國近期大選，可能使美國陷入黨派對立，從而減少干預大國衝突的可能。他預測，「11月3日這一周，可能是北京攻台的最好時機」。

對於近期兩岸情勢變化，前總統馬英九稱美軍派人援台機會不大，擁有倫敦政治經濟學院碩士的楊念祖接受《中評社》專訪時指出，討論美軍會不會來，意義其實不大，因為決定權在美國華盛頓，台灣如果真要靠美國，就必須瞭解華盛頓優先關注的利益問題是什麼。

他分析，「北京如果開了第一槍動武」，美國一定會跟北京抗議，並要求第七艦隊或是駐日美軍隊提升戒備等，以及大陸對台灣直接動武，是否會傷害到「在台灣的美國人生命財產」，若中國要提升武力衝突，美國為了保護美僑民生命安全，會不會要求雙方先停戰？因為美國要撤僑，加上其他國家也會跟進，而台灣就有超過10萬人有美國護照，肯定會撤走。

楊念祖最後並強調，外界普遍關心，「美軍會不會援台的國安問題」，他認為，美國派兵直接加入台灣軍隊作戰，這當然不可能，因為讓美國人流血，美國人民不會答應，且美國政府要保護他們的生命安全。

(中時新聞網)