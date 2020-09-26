櫃買中心為讓投資人充分瞭解櫃買市場各檔股票ETF的特色，自10月1日起舉辦為期3個月之櫃買股票ETF交易獎勵活動。櫃買中心表示，本次活動獎勵對象包含投資人、證券商及櫃買股票ETF之流動量提供者，投資人在活動期間買賣於櫃買市場掛牌交易之股票ETF並上網登錄參加活動者，每日都有機會獲得超商購物金。另投資人在活動期間若每月買賣數量累計達30張以上，可額外再獲得百貨公司禮券1,000元之抽獎機會，買賣越多，中獎機會越高。

櫃買中心表示，ETF的交易成本低，投資人只要花小額的資金就可以輕鬆追蹤證券市場的漲跌變化，無疑是多變行情中的優質投資工具，但投資人在買賣ETF時，也要審慎評估ETF相關風險（例如流動性、折溢價、追蹤偏離、下市櫃清算等），建議投資人買賣ETF前先至櫃買中心、公開資訊觀測站及投信公司網站查詢ETF之相關資訊。

「櫃買市場股票ETF交易獎勵活動」之活動詳情已公布在櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw）「首頁>ETF>股票ETF獎勵活動專區」項下，投資人可進入活動網頁登錄基本資料，把握機會踴躍參與。

(工商 )