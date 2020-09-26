冰山美人總有種謎之魅力，讓男人神魂顛倒，偏偏攻下她們的難度又偏高，當然不同個性的冰山，就有不同的融化方式，在為追冰山而煩惱嗎？不妨來看看那個女孩是不是上榜，瞭解她的個性肯定更好出手！

【摩羯座】

冰山美人通常能力強，不需要依靠他人。（圖片來源：tvN 드라마(Drama)）

摩羯過於理性獨立，什麼事都習慣自己來，更重要的是她也能獨自把事情做到最好，她們看似天塌下來都不慍不火的，沒有太大的情緒起伏，但其實心裡一直默默期待有個人能夠走進心裡，而且她們一旦愛上了就很難抽身，要不是愛到骨子裡，要不就是連看都不看你。

【天蠍座】

融化後的冰山令人怦然心動～（圖片來源：tvN 드라마(Drama)）

天蠍女散發出一種神秘氣質，讓人忍不住受到吸引，想更了解她們，天蠍可以跟每個人的感情都很好，卻沒有人知道她在想些什麼，要徹底融化她們的心，還是要她愛上你，這時候就能感覺到天蠍的反差魅力，那冰冷的外表下，就藏著一顆火熱的心。

【水瓶座】

突破重重難關，才能抱得美人歸。（圖片來源：tvN 드라마(Drama)）

水瓶通常都很有才華，認為自己冰雪聰明，畢竟她們的思考跳躍，思維和一般人不同，常常獨自待在自己的星球裡，也就變得越來越獨立孤僻，因為如此，很難有人跟得上水瓶的節奏，她們也就更自視甚高，如果有人想闖入她們的世界，肯定會碰到一些關卡，才能抱得美人歸。

(中時新聞網)