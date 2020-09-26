中秋節、國慶日連續假期即將到來，基隆市政府日前公告指出，旅客及民眾於10月1、2、9日的上午9點至下午5點之間，若開車至中船路、安樂路一段、基金一路208巷、中正路、安一路、中山一、二路、南榮路丙段及實踐路等路段的停車格停車，將全面暫停收費，但市區車潮、人潮眾多的地點，市府仍照常收費。
市府交通處指出，10月2日適逢中秋節連假，因此全市配合「政府機關調整上班日處理要點」彈性放假，而在連假期間，仍正常收費的路段包括仁一路、仁二路、仁三路、信一路、信二路、信三路、信四路、信五路、六和街兩側、義一路、義二路、義三路、義四路、義七路、義九路、愛二路、東明路、安樂路二段、孝三路、忠三路、中正路、南榮路及收費貨車裝卸專用區，民眾在選擇停車路段時，可以多加注意。
對此，市議員張秉鈞表示，因基隆市路邊停車格有限，一到連／假日就會造成停車位嚴重不足，為了讓基隆市觀光發展更全面，他日前已建請市府向中央爭取預算，建置智慧停車及導引系統，即時查詢停車位訊息，解決遊客停車不便問題。
張秉鈞同時呼籲，因中秋假期即將到來，為了避免民眾塞車之苦，建議搭乘大眾運輸工具，享受公共運輸便捷，同時可以安心出遊，也請民眾多利用國道、省道即時交通資訊網下載APP、iBUS公路客運APP、幸福公路APP查詢相關資訊。
(中時 )
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