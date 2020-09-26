通霄火力電廠26日動員400人在電廠旁沙灘舉辦淨灘活動。（通霄火力發電廠提供／謝明俊苗栗傳真）

台電通霄火力發電廠每天中秋節都會舉辦淨灘活動，今年淨灘是在26日舉行，選在電廠南側南勢溪出海口沙灘，動員約400人，清理一般垃圾160公斤，回收垃圾193公斤。

26日的淨灘活動是由台電公司副總經理王耀庭主持，苗栗區營業處長胡忠興、通霄發電廠長李明道，以及苗栗縣環保局副局長沈鳳臺、通霄鎮長陳漢志、苗栗縣議員徐永煌、陳品安、通霄鎮代會主席吳昭興及代表、里長多人，率領環保志工隊和電廠同仁共400餘人，一起前來淨灘。

通霄火力電廠26日動員400人在電廠旁沙灘舉辦淨灘活動。（通霄火力發電廠提供／謝明俊苗栗傳真）

台電公司有感於地球只有一個，深深體會企業應有永續經營的理念，今年預計發動24個主協辦單位，大約有7,300人參與本公司全省的淨灘活動，同時台電公司也將填寫淨灘行動紀錄表上傳，將淨灘活動與國際接軌，讓更多人了解垃圾造成海洋污染的嚴重性，並倡導除「清理」外，更要積極進行「減量」工作，藉由本活動讓潔淨海洋之理念融入日常生活中，除要求做好電力設施的環保措施外，也希望全體員工能身體力行隨手作環保，進而帶動更多的國人做好環保工作，透過這些「淨灘」與「淨心」有意義的活動，來喚起大家對自然、人文環境的關懷。

(中時 )