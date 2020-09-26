下周國際新聞事件
09/28 周一 美國九月達拉斯Fed製造業指數
09/29 周二 南韓九月商業信心
南韓八月工業/零售/製造業生產
東京九月CPI
越南第三季經濟成長率
歐元區九月消費者/工業/服務業信心
美國八月商品貿易收支
美國七月標普/凱斯席勒房價指數
業績報告：美光
09/30 周三 美國API原油庫存
日本八月工業生產/零售銷售
日本八月營建訂單
英國第二季GDP終值
英國央行利率決議
美國MBA抵押貸款申請
美國九月ADP就業報告
美國第二季GDP終值
美國九月芝加哥PMI
美國八月簽約待過戶房屋銷售
EIA原油/庫欣原油/餾分油庫存報告
10/01 周四 日本第三季短觀製造業/非製造業指數
南韓九月進出口貿易收支
日本九月Jibun銀行製造業PMI終值
歐元區八月失業率
美國(初次)請領失業救濟申請
美國八月(核心)個人消費支出指數
美國九月ISM製造業PMI
10/02 周五 日本八月失業率
日本九月消費者信心
美國九月非農就業報告
美國九月失業率
美國八月工廠訂單
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。