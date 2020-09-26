下周國際新聞事件

09/28　周一 美國九月達拉斯Fed製造業指數

09/29　周二 南韓九月商業信心

南韓八月工業/零售/製造業生產

東京九月CPI

越南第三季經濟成長率

歐元區九月消費者/工業/服務業信心

美國八月商品貿易收支

美國七月標普/凱斯席勒房價指數

業績報告：美光

09/30　周三 美國API原油庫存

日本八月工業生產/零售銷售

日本八月營建訂單

英國第二季GDP終值

英國央行利率決議

美國MBA抵押貸款申請

美國九月ADP就業報告

美國第二季GDP終值

美國九月芝加哥PMI

美國八月簽約待過戶房屋銷售

EIA原油/庫欣原油/餾分油庫存報告

10/01　周四 日本第三季短觀製造業/非製造業指數

南韓九月進出口貿易收支

日本九月Jibun銀行製造業PMI終值

歐元區八月失業率

美國(初次)請領失業救濟申請

美國八月(核心)個人消費支出指數

美國九月ISM製造業PMI

10/02　周五 日本八月失業率

日本九月消費者信心

美國九月非農就業報告

美國九月失業率

美國八月工廠訂單

(時報資訊)

#美國 #九月 #八月 #製造業 #南韓