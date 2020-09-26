海巡署北部分署第一岸巡隊會同縣府農業處、宜蘭縣警局等單位在26日展開聯合稽查，對海 邊的釣客柔性勸導。（第一岸巡隊提供／胡健森宜蘭傳真）

宜蘭大溪漁港在月初發生瘋狗浪將11名釣客捲落入海，多人死傷，這兩天宜蘭沿海因氣候轉變已出現長浪，海巡署北部分署第一岸巡隊與縣府農業處、宜蘭縣警局等單位在26日展開聯合稽查，對釣客柔性勸導，一天下來共開出7張勸導單。

第一岸巡隊表示，由於天候轉變，宜蘭沿海地區已開始出現長浪，雖然沒有發布警報，但為了避免民眾在海濱地區遊憩時發生意外危及生命安全，從26日上午開始會同宜蘭縣政府農業處海洋及漁業發展所、宜蘭縣警察局礁溪分局等單位，針對縣內港區的釣魚熱點實施聯合稽查。

岸巡隊表示，為了避免月初的憾事再度發生，相關單位展開聯合稽查及勸離工作，目的在保護民眾生命財產安全；同時呼籲民眾在從事海域遊憩活動時，務必考量活動地點的安全性，並隨時注意海象變化做好相關安全措施，如果民眾於海上、海岸地區發生急難救助之情事，可撥打「118」免付費報案專線，海巡署將立即派員全力協處。

(中時 )