大湖分局展開護莓蟹防竊專案，實施守望隊常訓。（大湖警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

目前正逢大湖草莓苗與秋蟹肥美的初產期，農民正辛勤地為草莓苗及大閘蟹細心呵護。大湖警分局為有效防範宵小偷竊草莓苗及大閘蟹案件，24日舉辦大湖守望相助中隊常年訓練，擴大運用民力，成立警民聯防編組，藉此強化本轄治安維護能力，確保農民辛勤成果。

本次「護莓蟹隊」的民力組織運用，以大湖鄉及獅潭鄉的守望相助隊為主要架構，含大湖鄉「大寮」、「栗林」、「義和」、「武榮」及獅潭鄉「竹木」、「新豐」、「豐林」、「永興」、「新店」等守望相助隊，針對草莓園及大閘蟹養殖的分布區塊，統籌規劃巡守勤務，以打破建制，互助互補方式服勤，提升防治功效。

大湖分局長何孟宗表示：大湖地區是草莓之鄉，草莓具高經濟價值，據大湖地區農會初估每年產值達10億元以上。目前正值草莓種植初期，即將步入產季，粒粒珍貴；另外轄內獅潭地區有大閘蟹養殖業，也因品質優良而獲獎，每隻價值數百元不等，皆極易引起宵小覬覦。

警力有限民力無窮，為免其辛勤成果付諸流水，大湖分局落實保障財產及促進產業發展，全力結合民力巡守優勢，擴大規劃防竊勤務，提升「警民聯手，竊賊失手」，讓轄內每位農民-「莓」開「蟹」舞樂開懷。

(中時 )