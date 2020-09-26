2020嘉義市購物節汽車大獎得主詹先生（右）26日從市長黃敏惠（中）手中接過汽車鑰匙，直呼好幸運！（呂妍庭攝）

今天有兩位購物節「獎品限時搬」得主在現場通過比腕力考驗，在限時30秒搬好吃伴手禮，炒熱現場氣氛。（呂妍庭攝）

今天有兩位購物節「獎品限時搬」得主在現場通過比腕力考驗，在限時30秒搬好吃伴手禮，炒熱現場氣氛。（呂妍庭攝）

嘉義市政府今舉辦2020嘉義市購物節頒獎典禮。（呂妍庭攝）

2020嘉義市購物節6月21日起跑，至8月31日活動截止，單筆消費600元登錄發票抽獎活動共創造2億2600多萬元消費金額，日前嘉義市長黃敏惠線上直播抽出320位幸運得主，巧合的是，汽車頭獎得主中獎登錄發票金額恰巧為2020元，其中2000元是振興三倍券，來自新北市的詹先生說，他趁購物節期間到嘉義市遊玩消費吃火鍋，竟然只付20元就抱走54萬多的汽車大獎，非常開心，還說今天就要把新車開回台北。

黃敏惠說，因應疫情，市府不斷創新改變，就是把消費力道找回來，尤其嘉義市購物節發票登錄抽獎活動不但締造2億多的消費金額，其中不少民眾是搭配振興券使用，展現中央、地方齊心拚經濟的成果。

黃敏惠特別感謝嘉義市議會、業者、遊客及市民的支持，指此次頭獎Toyota Vios汽車得主是來自新北市的詹先生，趁購物節期間到嘉市遊玩消費吃火鍋，幸運抱走價值54萬多的汽車大獎，貳獎則是來自桃園市的旅客范姜小姐，將2000多元住房發票登錄就把Gogoro 電動機車帶回家，至於參獎Apple iPhone 11 Pro 64G、肆獎Dyson V7 Fluffy Origin無線吸塵器則是由嘉義市民獲得。

汽車頭獎得主詹先生說，他本身從事餐飲設備工作，帶著太太和兩個兒子一家四口到嘉義市住宿，當晚以振興券2000元加上現金20元大啖火鍋， 並完成單筆發票登錄，自覺很幸運，今特地開心地南下領獎。

市府建設處指出，嘉義市購物節外縣市旅客消費主要以住宿及享受美食為主，市民則以民生消費為大宗。另購物節結合旅館業者響應「住宿特約旅館專案房型送600元嘉遊金」活動，吸引全台眾多旅客來嘉，在疫情衝擊下旅館業者仍創造2000多萬的亮麗營收，至於「嘉遊金」也成功帶動嘉市215家特約店家買氣。

活動期間，市府更在登錄發票累計金額破1億、1.5億及2億時，祭出加碼嘉遊金與現金大紅包，鼓勵公司、個人踴躍消費登錄抽大獎，黃敏惠今也特別頒發感謝狀給嘉義市旅館公會以及在發票破億過程中加碼贊助的家樂福公司。

(中時 )