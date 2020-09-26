民進黨桃園市議員王浩宇今(26日)在臉書公布最新政黨支持度民調，其中，民眾黨為9.2%，時代力量為4.5%，這個結果嚇壞不少網友，並直呼為何他們的支持度還有這麼高。

王浩宇在臉書上公布一份最新政黨支持度民調，民進黨以35.3%持續領先，之後依序是國民黨16.9%，民眾黨9.2%，時代力量4.5%，台灣基進4%，親民黨0.3%，綠黨0.1%，新黨 0.1%。

其中，民眾黨和時代力量的支持度，吸引許多網友的目光，網友們紛紛表示，「時力還有4.5%，實在驚人」、「民眾黨和時代力量居然還那麼高，真是恐怖」、「民眾黨還有9.2%，真是的」、「民眾黨太高」、「民眾黨還有9%...」、「民眾黨還是太高了」。

不過，也有網友對這份民調提出質疑，「洗腦民調，可笑」、「樣本數一千多感覺不太準」。

此外，王浩宇24日時也在臉書上發文指出，國民黨的支持度，始終維持在20年以來最低點，並沒有因為美豬議題而有所起色。而反對進口美豬的聲音並沒有預期大，反倒是呈現五五波的態勢，民進黨的支持度也未受到太大影響。

(中時新聞網)