台中女中以跨領域方式、推出「福爾摩斯上法庭」課程，獲頒109學年度教育部全國教學卓越獎金質獎。(中女中提供／林欣儀台中傳真)

108課綱上路已滿一年，為帶領學生們學習多元素養課程，台中女中以跨領域方式、推出「福爾摩斯上法庭」課程，內容涵蓋公民、司法心理學及生物鑑識等，獲頒109學年度教育部全國教學卓越獎金質獎。

能夠獲頒教育部教學卓越金質獎，台中女中校長洪幼齡強調，中女中是新課綱前導學校，教師們很早就啟動素養導向課程設計，此「福爾摩斯上法庭」課程從公民科老師劉姝言接觸冤案議題、之後開始發想，最後具體化為課程內容，實踐時間長達10年，已成為校內熱門的多元選修課程。

「福爾摩斯上法庭」內容涵蓋公民科探討刑事訴訟程序的規範與實務、司法心理學，自然科學鑑識結合物理科槍彈、血跡鑑識，另還包括化學科血液、指紋鑑識，生物科DNA鑑識、法醫昆蟲學，以及地球科學的發展科學思維，透過案例分析的方式學習知識，最後回歸到心靈層面的文學素養。

校方強調，此課程發展最困難處就是從無到有的研發，在進行跨領域備課時，參與的老師們必須學習未曾接觸過的科學、彼此討論，並將真實案例帶進教室，在備課與授課中，師生都受益良多。

(中時 )