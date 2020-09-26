品牌過濾大廠旭然國際（4556）26日舉行股東臨時會，決議增加醫療器材製造、批發及零售等營業項目，在國際疫情嚴峻的情況之下，跨入口罩生產銷售行列，旭然目前已在雲科二廠，進行口罩產品試量產階段，同步陸續向紡織產業綜合研究所、衛福部申請認證，最快預計10月底將可正式上市銷售防塵口罩產品，為集團增添營運活水。

旭然董事長何兆全26日指出，集團持續深化自產品研發生產至銷售的「垂直整合」、全球銷售「區域擴張」等兩大營運主軸，穩步擴大品牌過濾產品的全球市場占有率，此次是首次跨足口罩產品生產銷售業務。

何兆全表示，口罩產品中的熔噴布材料，與旗下品牌熔噴式濾心產品，所使用的聚丙烯(PP)原料相同，集團預計第四季完成建置PP熔噴布生產，除了可導入自有濾心產品原料供應，再加上投入口罩生產，也可提升PP熔噴布產品附加價值，擴增集團銷售產品項目，有助於對整體營運產生正面的之挹注。

旭然表示，由於全球疫情持續蔓延，對於防疫物資需求殷切，集團第三季已投入2800萬元在雲科二廠購置一條口罩設備，每月最大產能可生產60到80萬片口罩，第一階段進行阻隔一般粒狀粉塵用的防塵口罩產品試量產，其防塵口罩產品不僅防護效率可達95％以上水準，目前已進行紡研所防護口罩認證申請，最快可在10月取得認證後，上市銷售。

旭然指出，旭然也規劃在雲科二廠建置無塵室，著手準備第二階段醫療級口罩生產及衛福部認證申請，未來，將穩步擴增產線提升口罩產能，以提升防疫能量。

投入抗疫行列之後的旭然，為了推動第四季跨入口罩生產，強化全球防疫量能，26日的股東臨時會結束之後，旭然召開的董事會，也決議擬辦理3億元可轉換公司債，擴增產品線添動能。

(工商 )