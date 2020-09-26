右起台虎董事長陳漢銘、桃園市長鄭文燦、華航董事長謝世謙與光伸株式會社社長河崎惠子。圖：張佩芬

現場邀請多個弱勢團體同歡。圖：張佩芬

陳漢銘感謝台虎750同仁堅守岡位，突破疫情難關。圖：張佩芬

台灣虎航6歲了！自2014年9月26日首航迄今，已開航屆滿6週年，今年的週年慶，再度以公益活動的方式來慶祝，並邀請大提琴家張正傑擔綱演出「隨著音樂環遊世界」，台虎董事長陳漢銘帶一雙女兒同台演出，活動難得在華航集團的臺灣飛機維修公司棚廠舉行。

臺灣飛機維修公司是華航集團為拓展國際市場所成立的專業飛機維修公司，擁有台灣目前最大跨距的棚廠建築，整棟建築以綠建材蓋造完成。防疫期間，藉由武漢的撤僑包機首次於媒體前亮現，當時停放的航機承載滿是旅客們對家的想念。

隨著我國防疫有成，半年後的今日，棚廠裏停放著是台灣虎航A320客機，偌大的空間裏迴盪的是大提琴家張正傑、單簧管教父陳威稜及鋼琴家呂冠葶，以世界各地不同的音樂風貌與文化特色，為現場的聽眾帶來一場聽覺上的絕妙環遊世界。

在表演中場時，大提琴家張正傑也向現場的聽眾揭露今日活動的彩蛋，邀請台灣虎航董事長陳漢銘及其二位寶貝女兒上台，為現場的聽眾，演奏了一首膾炙人口的電影阿拉丁主題曲，作為台灣虎航的生日祝賀禮，其熟悉的曲調，也讓現場的聽眾隨口就開始哼了起來。值得一提的是，張正傑將童謠「兩隻老虎」與法國作曲家德布西的「兒童天地」中第一部曲作改編，以祝賀台灣虎航六週年。

節目的最後，張正傑更加碼拉了一曲生日快樂，同時邀請全場近千人的聽眾一齊合唱「生日快樂」歌，為台灣虎航今日的週年慶暨公益活動畫下最美好的句點。

台灣虎航6週年慶暨公益活動，也特別將桃園市各區的家庭服務中心列為受邀單位，邀請弱勢團體前來同歡，此外，桃園市長鄭文燦、桃園市社會局長鄭貴華、華航集團董事長謝世謙、臺灣飛機維修公司董事長王宏、台灣虎航董事長陳漢銘、台灣虎航總經理張明瑋、易飛網集團董事長周育蔚、光伸株式會社社長河崎惠子等貴賓，也都親臨現場，一齊見證並祝賀台灣虎航6歲生日快樂。

台灣虎航也與張正傑聯名捐贈新台幣10萬元予桃園市政府，期待能將此金額轉換成為更有效益的實際援助；台灣虎航董事長陳漢銘也以個人名義再加碼捐贈新台幣10萬元，期待能藉此拋磚引玉的行動，號召更多愛心人士共同響應，一齊投入關懷行列，讓更多弱勢單位能獲得關懷與幸福。

台灣虎航表示，「今年航空觀光產業雖然受到疫情極大的影響，但是我們相信逆境會幫助我們成長。希望能藉由週年慶舉辦別開生面的公益活動，呼籲更多民眾也能夠加入行善行列，為這個社會帶來更多溫暖。」

今日的活動也沿襲了張正傑音樂會中的「傳統」，由養樂多股份有限公司贊助養樂多，讓現場的小朋們皆可以免費享用；至於大朋友們，則另有珈琲鑑定士贊助的拿鐵及美式咖啡可品嚐。

(工商 )