真露燒酒和辣雞麵，真的是韓國美食文化裡，不能缺少的兩位「重要人物」。最近兩位聯手，推出了泡菜口味辣雞麵。
吃過三養辣雞麵的人應該都會覺得它的辣度，實在讓人有點承受不住，而這次和真露燒酒的合作的泡菜辣雞麵，據吃過的朋友回報，辣度降低了不少，再加上泡菜酸酸辣辣的加持，越吃越開胃。
「泡菜辣雞麵」的內容物其實不複雜，那泡紅紅的辣醬是整包辣雞麵的靈魂。如果先前不太敢吃辣雞麵的朋友，倒是可以試試看；加上這麼可愛的外包裝，不買來嘗鮮試試味道，好像真有點說不過去。
(中時新聞網)
真露燒酒和辣雞麵，真的是韓國美食文化裡，不能缺少的兩位「重要人物」。最近兩位聯手，推出了泡菜口味辣雞麵。
吃過三養辣雞麵的人應該都會覺得它的辣度，實在讓人有點承受不住，而這次和真露燒酒的合作的泡菜辣雞麵，據吃過的朋友回報，辣度降低了不少，再加上泡菜酸酸辣辣的加持，越吃越開胃。
「泡菜辣雞麵」的內容物其實不複雜，那泡紅紅的辣醬是整包辣雞麵的靈魂。如果先前不太敢吃辣雞麵的朋友，倒是可以試試看；加上這麼可愛的外包裝，不買來嘗鮮試試味道，好像真有點說不過去。
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