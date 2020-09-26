真的是萬萬沒想到！這些成品，竟然是我們日常生活中，最常見的吐司和果醬。

日本一位美食家KU，起初只是為了打發時間，突發其想在吐司上畫畫，沒想到一PO上IG之後，立刻引起廣大迴響。運用吐司、草莓果醬、花生、巧克力醬在吐司上做畫；灌籃高手、七龍珠、蠟筆小新、龍貓…等等經典動漫人物，在KU的巧手下，每個作品幾乎100%複製；用巧克的醬勾邊再用果醬上色，厲害的是，果醬將和果醬之間並不會暈染開，使得「畫作」的完整度非常高。

◆ 經典漫畫《灌籃高手》 (圖片來源：IG @ken.tuchy)

◆ 經典動畫《龍貓》 (圖片來源：IG @ken.tuchy)

◆ 《小叮鈴》 (圖片來源：IG @ken.tuchy)

◆ 《航海王》喬巴 (圖片來源：IG @ken.tuchy)

◆ 肯德雞爺爺 (圖片來源：IG @ken.tuchy)

◆ The Beatles 披頭四樂團 (圖片來源：IG @ken.tuchy)

想看更多KU的作品嗎？可以上她的IG觀賞喔。

在 Instagram 查看這則貼文 KU（@ken.tuchy）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 8 日 下午 6:58 張貼

(中時新聞網)