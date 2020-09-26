真的是萬萬沒想到！這些成品，竟然是我們日常生活中，最常見的吐司和果醬。
日本一位美食家KU，起初只是為了打發時間，突發其想在吐司上畫畫，沒想到一PO上IG之後，立刻引起廣大迴響。運用吐司、草莓果醬、花生、巧克力醬在吐司上做畫；灌籃高手、七龍珠、蠟筆小新、龍貓…等等經典動漫人物，在KU的巧手下，每個作品幾乎100%複製；用巧克的醬勾邊再用果醬上色，厲害的是，果醬將和果醬之間並不會暈染開，使得「畫作」的完整度非常高。
想看更多KU的作品嗎？可以上她的IG觀賞喔。
(中時新聞網)
真的是萬萬沒想到！這些成品，竟然是我們日常生活中，最常見的吐司和果醬。
日本一位美食家KU，起初只是為了打發時間，突發其想在吐司上畫畫，沒想到一PO上IG之後，立刻引起廣大迴響。運用吐司、草莓果醬、花生、巧克力醬在吐司上做畫；灌籃高手、七龍珠、蠟筆小新、龍貓…等等經典動漫人物，在KU的巧手下，每個作品幾乎100%複製；用巧克的醬勾邊再用果醬上色，厲害的是，果醬將和果醬之間並不會暈染開，使得「畫作」的完整度非常高。
想看更多KU的作品嗎？可以上她的IG觀賞喔。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。