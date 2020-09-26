藝人「小鬼」黃鴻升本月16日在北投自宅猝逝，享年36歲，噩耗讓親友們都錯愕悲傷不已，靈堂開放3天都被星友及粉絲們擠爆，好友跟女友峮峮更是連日從早到晚陪著他的家人，直到昨天小鬼化為一縷輕煙，花葬在陽明山「臻善園」，而今天眾人馬上得轉換情緒，參加金鐘獎頒獎典禮，事實上小鬼去年二度提名金鐘但沒拿獎，他會後自勉「我還有機會」，如今聽來讓人格外遺憾與鼻酸。

小鬼人生遺憾未鍍金 重溫54金鐘帥氣身影

小鬼在綜藝圈奮鬥多年，曾兩度成為金鐘獎被提名人，分別是2015年以《娛樂百分百》入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎，以及去年以《綜藝玩很大》入圍金鐘獎益智及實境節目主持人獎，可惜兩次都沒能拿獎，但他沒有放棄，這一年來的努力有目共睹，如今成了天使，「金鐘獎」成為他人生的遺憾。

2018年小鬼加入《綜藝玩很大》主持行列，雖隔年入圍第54屆金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，典禮前訪談就能看出他很期待金鐘獎，直呼開心還有機會再走金鐘紅毯，還笑稱幸運物就是身旁的「學長」KID，也給自己加油打氣，連說兩次「我相信我還是有機會的」，可惜仍沒摘下獎座，事後小鬼也沒沮喪，在IG貼文抱歉自己沒能助攻成功，但勇敢地勉勵團隊「晚安明年見～我們會回到這再拼一次！」，沒想到「鍍金」只能成為未完成的夢想。

親友們都深知小鬼在工作上相當努力，希望讓演藝成績更上一層樓，沒想到早早遇上人生的無常，更讓人心疼，昨親友們送他走完人生最後一段路，吳宗憲透露跟黃爸爸一起給小鬼挑了花葬的位子，用幽默轉化悲傷：「小鬼，這次C位給你了」，也嘆「生命的意義不在於長短」，只是沒想到彼此勉勵支持的日子，竟會這麼短，這是讓大家覺得最心痛的地方。

而對於小鬼去年沒能敲響金鐘，但這一年來非常努力，不諱言就是想拚下人生第一座金鐘獎，如今驟然離開，今年也沒入圍，他的夥伴吳宗憲、KID對於他圓夢未果，感到極度婉惜，吳宗憲甚至痛哭吐露：「小鬼，憲哥欠你一座金鐘獎」，而小鬼的妹婿昨透露「爸爸今天先頒獎給葛格哥哥了」，原來黃爸爸在昨火化儀式時，燒了紙紮版金鐘獎座給兒子，上頭寫著「金鐘獎最佳綜藝主持人黃鴻升」，圓了他的心願。

(中時新聞網)