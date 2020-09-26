周杰倫護妻幫忙澄清。（圖／翻攝自jaychou IG）

昆凌先前被傳盜用侯佩岑照片。（圖／中時資料照片）

天王周杰倫（周董）5年前跟昆凌結婚，育有一子一女，家庭生活幸福，昨(25日)網上突然傳出昆凌疑似在IG限時動態貼出周董舊愛侯佩岑貼過的彩虹照，隨即秒刪。稍早昆凌出聲喊冤，澄清是建商傳給她的照片，沒想太多就貼了，周董也實力護妻，直言：「滿白癡的新聞」。

周董貴為天王才子，婚前曾與蔡依林、侯佩岑爆出三角戀情，隨著侯佩岑結婚生子，周杰倫也曾在演唱會上邀請蔡依林當嘉賓，締造世紀同台畫面，三人的愛情糾葛也告一段落。最近卻有人眼尖發現，昆凌在IG貼出一張遠景彩虹美照，而該張照片早在2個月前就被侯佩岑貼過，疑似盜圖。

對此，昆凌沉默一天後回應：「這是一張建商傳給我們的照片，我們當時就在信義聯勤，他說我們後面有彩虹，我覺得很漂亮就PO了，沒想太多」，最後還正能量說：「還好不是周杰倫PO，不然新聞就更大了，哈哈哈」。

稍後，周杰倫也出聲，強調：「哈哈，這其實是滿白癡的新聞，就是因為建商給的，覺得很看就PO了，不然誰會笨到去PO一樣的照片」，接著打趣說：「不過說真的，我有想PO」，自嘲還好沒做傻事。對此，網友回應：「回應挺好的」、「我對周杰倫第一次感到一言難盡」、「本來就是一個小事，以侯佩岑的情商根本不會有什麼」、「真會有人覺得她那麼蠢？」。

(中時新聞網)