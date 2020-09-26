在過去2周內，包括特斯拉（Tesla）、福特（Ford Motor）、塔吉特百貨（Target）、美國最大連鎖藥局沃爾格林（Walgreen）、家適建材零售商家得寶（Home Depot）等約3500間美國公司陸續控告川普政府，指控其對價值超過3000億美元的中國商品徵收關稅。

路透25日報導，這些企業在美國國際貿易法院（U.S. Court of International Trade）提起訴訟。美國貿易代表萊海澤、海關和邊境保護局（Customs and Border Protection agency）都遭到指控，不少大型企業還挑戰政府透過第三輪和第四輪關稅，導致美中貿易戰升級的做法。

這些公司指出，川普政府沒有在規定的12個月內徵收關稅，也沒有遵守行政程序。

家得寶在訴訟中指出，該公司在竹製地板材料、電鑽和許多其他中國製造產品上面臨關稅。沃爾格林公司也表示，該公司如今必須為派對、急救、辦公用品和家庭必需品「支付更高的關稅」。

本月15日，世界貿易組織（WTO）表示，美國在川普與中國的貿易戰中對價值2000億美元的商品加徵關稅，違反全球貿易規則。

川普政府則主張，對中國商品徵收關稅是合理的，因為中國竊取智慧財產權，迫使美國公司轉讓技術，以此做為進入中國市場的條件。

(中時 )