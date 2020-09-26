在過去2周內，包括特斯拉（Tesla）、福特（Ford Motor）、塔吉特百貨（Target）、美國最大連鎖藥局沃爾格林（Walgreen）、家適建材零售商家得寶（Home Depot）等約3500間美國公司陸續控告川普政府，指控其對價值超過3000億美元的中國商品徵收關稅。
路透25日報導，這些企業在美國國際貿易法院（U.S. Court of International Trade）提起訴訟。美國貿易代表萊海澤、海關和邊境保護局（Customs and Border Protection agency）都遭到指控，不少大型企業還挑戰政府透過第三輪和第四輪關稅，導致美中貿易戰升級的做法。
這些公司指出，川普政府沒有在規定的12個月內徵收關稅，也沒有遵守行政程序。
家得寶在訴訟中指出，該公司在竹製地板材料、電鑽和許多其他中國製造產品上面臨關稅。沃爾格林公司也表示，該公司如今必須為派對、急救、辦公用品和家庭必需品「支付更高的關稅」。
本月15日，世界貿易組織（WTO）表示，美國在川普與中國的貿易戰中對價值2000億美元的商品加徵關稅，違反全球貿易規則。
川普政府則主張，對中國商品徵收關稅是合理的，因為中國竊取智慧財產權，迫使美國公司轉讓技術，以此做為進入中國市場的條件。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。