蘋果iPhone新機將於第4季上市開賣，拉貨速度也加快，日系外資將今年第4季iPhone產量預估從6800萬支大幅提升至8100萬支，可望讓大立光(3008)、玉晶光(3406)、臻鼎-KY(4958)及華通(2313)等蘋果供應商第4季傳統淡季不淡。

受到新冠肺炎疫情影響，蘋果iPhone打破往年9月上旬發表、9月下旬上市開賣慣例，延後至第4季發表開賣，連帶使得供應商的營運高峰延後，日系外資最新報告預估，第3季iPhone產量約4800萬支，年減12%，並大幅提高第4季的產量，由6800萬支提高至8100萬支，季增70%，年成長14%，其中6.67英吋新機維持1200萬支，6.06英吋及5.42英吋兩款新機預估量分別從2800萬支提升至3700萬支，以及1100萬支到1400萬支，我們也提高了下半年iPhone新機產量從6200萬支到6900萬支，我們亦預估，2021年iPhone產量將達5600萬支，季減31%，但年成長44%，儘管2020年全球智慧型手機銷售約13億支，年減10%，但我們將2020年iPhone產量從1.99億支提高至2.12億支，並預估2021年產量將從2.2億支增加至2.25億支。

隨著蘋果新款iPhone拉貨逐漸進入高峰，大立光(3008)預估，9月拉貨動能比8月好一些；玉晶光不僅第3季合併營收有機會挑戰單季歷史新高，第4季亦淡季不淡比去年同期好；臻鼎-KY及華通今年業績可望逐季成長，第4季有機會比第3季好，下半年業績會比上半年及去年同期好。

(時報資訊)