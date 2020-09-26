冠德建設(2520)去年底拿到的北市公辦都更案松山民權東案，由於目前還在跑行政流程尚未開工，決定與MUJI RENOVATION合作在此案的建址新企業總部預定地，打造「KINDOM 363」共享空間，將打造「微型圖書館」，是可供民眾閱讀、交換書籍的綠化空間。

冠德建設總經理洪錦欽表示，建案開工前的「KINDOM 363」共享空間將打造「微型圖書館」，是可供民眾閱讀、交換書籍的綠化空間，至於都更建案預計2022年第一季動土，擬打造一棟15層樓商辦及一棟10層樓住宅，全案預計2024年可望完工。

洪錦欽這回與MUJI RENOVATION空間改造企劃，將位於台北市松山區民權東路三段175巷的「松山民權東公辦都更案」，以「再生.循環」為發想概念，結合旗下「冠德玉山教育基金會」長期推廣閱讀的核心價值及台灣無印良品所提倡的「好感生活體驗」，規劃「KINDOM 363」共享空間，同時推出期間限定的「美好再生新生活」計畫，期望與鄰里和城市同美共好。

冠德玉山教育基金會表示，「微型圖書館」將於KINDOM 363在地重現，民眾可在此閱讀書籍、交換書籍，感受閱讀跟空間的互動，促成知識的再生。

冠德企業集團特別在KINDOM 363規劃一座名為「書東坡」的大型構造物。「書東坡」以檜木原木排列組合出如同書籍翻頁意象的波浪曲線，起伏的線條更方便民眾親近，共徜閱讀之美。未來，檜木原木可回收利用，成為新建築共享空間的家具飾品，充分實踐循環再生的核心理念。

(時報資訊)