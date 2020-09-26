苗栗警分局針對中秋節連續假期，而轄內有許多風景區、觀光勝地，每逢連續假期均湧入大量人、車潮，特別規畫加強交通疏導措施。

相關措施如下：

一、三義地區易壅塞路段（台13線，自130線至三義交流道段）。

（一）三義木雕博物館：

1、台13線北上左轉進入130線易壅塞，建請直行至下一路（八股路）左轉往木雕博物館，八股路仍維持雙向通行。

2、台13線南下維持現狀（可右轉130線往木雕博物館）。

（二）勝興車站及龍騰斷橋：

1、三義鄉台13線北上經苗51線往勝興車站車輛，通行至苗49線與苗56線口（南管制哨），並循原路或深水農路經130線離開。

2、三義鄉台13線南下經苗49線或苗49-1線往勝興車站車輛，通行至苗49線與苗49-1線口（北管制哨），可循原路折返避開車流。

二、銅鑼地區易壅塞路段（台72線轉溝水匝道至客屬大橋段）

（一）因應國道一號銅鑼交流道東延段通車，往返大湖及泰安鄉地區旅客均使用該交流道，尖峰時段係下午14至18時，目前該路口號誌每逢例假日於上述時段改為「輪放3時相」管制，同步開放左轉彎、直行及右轉彎方向車輛通行，避免左彎車輛影響主流車流。

(二)臺72線往苗栗方向為長100公尺「左轉彎專用車道」，考量同向3車道車道寬度安全，已再延長50公尺，提升儲車空間。

苗栗分局長賴銘助請用路人遵守警察人員交通管制，並呼籲鄉親於聚會飲宴時能，遵守「酒後不開車」，惟有「指定駕駛最安心」、「代客叫車最貼心」、「拒絕酒駕最順心」，預祝鄉親中秋假期愉快，行車平安、順暢。

(中時 )