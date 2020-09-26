嘉義市九華山地藏庵與嘉義市政府今26日共同舉辦贊普品發放活動。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉傳真）

嘉義市九華山地藏庵與嘉義市政府今26日共同舉辦贊普品發放活動，共計有低收入戶1277戶以及邊緣戶261戶受惠，九華山地藏庵董事長黃俊森指出，每年普渡期間都會有許多善心人士把贊普品留下來供地藏庵捐助用，今年地藏庵更加碼白米1萬5000公斤，一起把社會大眾的愛心集結，回饋給需要的民眾。

上午嘉義市長黃敏惠特別前來協助贊普品發放，並感謝九華山地藏庵全體的用心與社會善心大德的愛心，強調贊普品是來自農曆7月嘉義輪普的民俗，背後就是代表慈悲心。

嘉義市九華山地藏庵與嘉義市政府今26日共同舉辦贊普品發放活動。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉傳真）

嘉義市九華山地藏庵與嘉義市政府今26日共同舉辦贊普品發放活動。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉傳真）

「不只有愛心，我們更有用心與細心」，黃俊森說，贊普品不但要求食物的品牌，更講究有效期限，至於捐助名單則是由社會處提供，像這次包括油、鹽、糖、醬油、麵、罐頭、飲料及餅乾等贊普品約2300分，此外，地藏庵也加碼白米1萬5000公斤，發放給嘉義市低收入戶家庭1277戶、邊緣戶261戶，以及嘉義縣、市育幼院、教養院及弱勢社福團體等約50家社福機構。

(中時 )