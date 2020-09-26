家長已帶受傷孩子赴醫驗傷，並向警方報案提告。（李金生攝）

縣府教育處和學校均表示，一切依法調查處理。（李金生攝）

金門傳出疑因老師不當出手管教，導致上課嬉鬧學生的頸部、臉部多處挫鈍傷事件，家長已驗傷並向警方報案提告。縣府教育處要求學校查明事實真相，並依相關程序調查處理，以維護學生權益。

陳姓國二男生因上課嬉鬧，許姓任課老師疑因先用手掐他的脖子，再將他壓在地上打耳光，導致該名學生的雙側臉部鈍傷和左頸部挫傷。

家長認為兒子在老師出手管教時，雖然有講了一句粗話，對老師不夠尊敬，但老師也不該出如此重手，如果只是記過或打手、腳，她都可以接受，因為頸部有很多大血管，打巴掌也有導致聽力受損之虞。

家長除將此事在社群網站《靠北金門》貼文外，也帶孩子到醫院驗傷，並已向警方報案，同時也在今天下午赴學校了解，希望校方給她們一個交代。

縣府教育處表示，依規定在校園體罰案件發生後，學校應依據「校園安全及災害事件通報作業要點」至校安通報網通報。縣府將持續關注事件調查情形，並督導處理過程。

校方則表示，該名老師常採用分組教學，希望將每一個同學都帶起來，上課氣氛生動、活潑，平日也與學生融洽相處，師生間互動非常良好，因此很受學生歡迎，大家都說他是一位很棒的老師。

★《中時新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

(中時 )