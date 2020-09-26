大陸軍機近來接連擾台，甚至數次飛越海峽中線，PTT一篇貼文《各位後悔當年考預官預士嗎？》引發網友筆戰。實際上，針對目前兩岸局勢，國防部未來將強化教召訓練，109年「除役年齡時間表」曝光後，有網友不禁哀嚎：情何以堪啊！

據《東森新聞雲》報導，國防部日前送抵立院的「五年兵力整建及施政計畫報告」，後備部隊在台澎防衛作戰居關鍵地位，因應敵情威脅以及兵役制度轉型，國防部在現有動員制度基礎上，強化「教召訓練課程」、「編實動員教召」、「後備部隊戰力」等，來提高後備部隊防衛作戰的能力。

國防部表示，為有效恢復後備軍人戰鬥技能，規畫調整教育召集訓練頻次、天數，目前教召頻次是8年4次，未來擬增加教召次數；教召天數現為5至7天，最多不得超過20天，未來擬小幅縮減天數。

另外，國防部將檢討擴大教育召集訓練容量，以及增加後備軍人福利待遇等配套措施，循序漸進來強化後備部隊作戰能力。

以下為國防部後備指揮部公告的109年各階除役年齡：

這些人員服役限齡，計算至108年12月31日止，並自109年1月1日除役。

1. 二級上將：70歲（民38年出生）

2. 中將：65歲（民43年出生）

3. 少將：60歲（民48年出生）

4. 上、中、少校及士官長：58歲（民50年出生）

5. 上、中、少尉及上、中﹑下士：50歲（民58年出生）

6. 志願役士兵：45歲（民63年出生﹚

7. 義務役士兵、補充兵：36歲（民72年出生﹚

網友對此哀嚎說：「明明之前才說義務役以2年一次，2次為限；說未來8年4次是未來志願役才會有的，現在又擬要增加...，我退伍到現在已經4年，也召了兩次...情何以堪啊！」、「叫817先簽誓死保衛台灣書。」、「義務役士兵怎麼那麼快除役！到時候官比兵多。」

還有網友建議，「恢復2年兵役吧，別為了騙年輕選票而不敢加強國防兵力。買了一堆高端武器，結果只當幾個月會使用嗎？」

(中時新聞網)