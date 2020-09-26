日本首相菅義偉26日在聯合國大會的視訊演說上宣示，日本有信心明年的東京奧運能順利舉行。東京奧運原應於今年舉行，但因新冠肺炎疫情而延至明年。

菅義偉在聯合國大會上的處女秀宣示：「明年夏天，日本決心舉辦東京奧運暨殘障奧運，證明全體人類能戰勝病毒大流行。我會持續不遺餘力地努力，迎接大家來到安全可靠的東京奧運。」

考量到疫情，東奧主辦單位計畫簡化賽事，並建議刪減明年奧運的工作人員，縮短訓練場地的開放時間。

面對外界質疑東奧能否順利於明年舉行，東奧主辦單位和國際奧林匹克委員會（IOC）都堅持會如期舉行。國際奧會副主席柯茲（John Coates）強調「非辦不可」，稱若取消東京奧運，對參賽選手是重大打擊。

自1896年首屆現代夏季奧運會至今124年，只有三屆賽事無法如期舉行，包括因為第一次世界大戰而取消的1916德國柏林奧運、以及因為日本侵華與二戰而停辦的1940年東京奧運及1944年倫敦奧運。

(中時 )