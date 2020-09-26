台中市政風處長詹政曇已獲市長盧秀燕宣誓就職布達加入市府團隊，26日市議會開議，首度列席向市議員自我介紹，歷經50天的等待，終於順利踏進市議會備詢。

詹政曇8月5日到市府報到後，因政風處長人選，法務部與台中市府未建立共識，歷經50天波折，其間，詹政曇4度想出席每周2由盧秀主持的市政會議，市府以其未獲盧秀燕布達，勸他暫時不要出席，4度不得其門而入，屢進屢退引發關注。

後由法務部長蔡清祥遞出橄欖枝，親自致電盧秀燕後化解問題，市府也於24日為新任政風處長詹政曇舉行宣誓就職，由盧秀燕布達，法務部派出法務部常務次長張斗輝、廉政署長鄭銘謙親至台中觀禮展現誠意 。

詹政曇第一次出席市議會定期大會，特別向議員自我介紹，由於戴著口罩聲音聽不太清楚，議員請他到備詢台，並在安全的社交距離中，暫時脫下口罩讓議員看清楚，詹政曇遵守議事堂要求，隨即戴上口罩。

歷經近兩個月的煎熬等待，終於加入市府團隊，詹政曇向議員自我介紹，他曾任法務部秘書、內政部役政署政風室主任、福建省連江縣政府政風室主任、嘉義市政府政風處長、台南市政府政風處長，到台中市風政風處就任，請議員諸公多多指教。

盧秀燕在布達時，勉勵詹政曇全心全力投入市政發展，齊心協力團結合作、戮力從公，報效台中市民。

(中時 )